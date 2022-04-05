Aynı gün 2 müdür istifa etti!

Ortaca’da aynı gün iki müdür birden istifa etti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaşanan istifalar büyük şok yaşatırken Ortaca Milli Eğitim Müdürü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü’nün istifası şaşırttı.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde istifa şoku yaşandı. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak ile Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kurbet Kılıç’ın görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi.

Ortaca Milli Eğitim Müdürü olan Seyit Kavak, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra Aralık 2019’da Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Kurbet Kılıç ise 2017 yılından itibaren Beyobası İlkokulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, Ekim 2019’da Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi’ne müdür olarak atanmıştı.

Her iki müdürün de aynı gün istifa etmesi şaşkınlık yaşatırken bir günde iki müdürün istifası duyanları şaşırttı.