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Aydın, Denizli ve Muğla’nın Tıp öğrencileri Genetik sempozyumunda buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci topluluklarından Avrupalı Tıp Öğrencileri Topluluğu Aydın Adnan Menderes, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve akademisyenlerinin katıldığı ‘Genetik Sempozyumu’nda bir araya geldi.

MUĞLA 25.04.2022, 15:37
Aydın, Denizli ve Muğla’nın Tıp öğrencileri Genetik sempozyumunda buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci topluluklarından Avrupalı Tıp Öğrencileri Topluluğu Aydın Adnan Menderes, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve akademisyenlerinin katıldığı ‘Genetik Sempozyumu’nda bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şahitleri salonunda düzenlenen sempozyuma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Aydın ve Denizli’den alanında uzman bilim insanları ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan MSKÜ Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, MSKÜ Avrupalı Tıp Öğrencileri Topluluğunun düzenlediği ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Denizli Pamukkale Üniversitesi’nin Tıp Fakültelerinin de katılımı ile gerçekleşen sempozyumda genetik alandaki yeniliklerin konunun uzmanları tarafından öğrencilere aktarılacağını açıkladı. Prof. Dr. Aydoğan, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Topluluğumuzun yaptığı bu çalışma diğer üniversitelerin toplulukları ile ortak çalışma kültürünün ilk ayaklarından birisi. Bu kültürün bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Genetik hastalıkların temelindeki sıkıntıyı açıklayabilmek için insanoğlu çok uzun süredir uğraş veriyor. Bu tür sempozyumları, birlikte çalışma kültürünü bu sıkıntının aşılabilmesi açından önemli buluyorum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve geldikten sonra kendilerine hedef olarak AR-GE Üniversitesi olma konusunda bir hedef belirlediklerini açıkladı. Çiçek, “Bu yolda emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Bilimsel projelerde çok önemli bir noktadayız. Bu süreci biz öğrencilerimizi de katarak sonuca daha çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin öğrenci toplulukları çok aktif bir şekilde çalışıyor. Sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel anlamda birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Güçlü Türkiye hedefine ulaşmamız için bu tür bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikleri destekliyoruz ve bundan sonra da destekv ermeye devam edeceğiz” dedi.

Sempozyumda Prof. Dr. Gökay Bozkurt tarafından Down Sendromunun genetik Danışmanlığı, Doç. Dr. Kadri Karaer Nörodejeneretif hastalıklar, Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Oktay ‘Sinir Sistemi Hastalıklarına Fonksiyonel Genomik Yaklaşımlar’, Doç. Dr. Ozan Çetin tarafından ‘Meme Kanseri Geneetiği’ ve Prof. Dr. Reşat Ünal tarafından da ‘Obezite ve Diyabette Moleküler ve Translasyonel Yaklaşım’ konularında bilgi verildi.

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