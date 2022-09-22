Aydem Enerji’den Yatağan’a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile Yatağan’a 16 derslikli Anadolu Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bağışlamak için protokol imzaladı. Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasını önemsiyoruz. Enerjimizi iyiliğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim alması için topluma katkı sunmaya devam ediyor. Aydem Enerji, Muğla’nın Yatağan ilçesine, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu yaptırmak için harekete geçti. Muğla Valiliği ile imzaladığı protokol ile Aydem Enerji, inşaatına başlayacağı 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli lise binasını ve 100 kişilik öğrenci pansiyonunu en geç iki yıl içerisinde Millî Eğitim Bakanlığına hibe edecek.

Muğla Valiliği’nde gerçekleşen imza törenine Vali Orhan Tavlı, Yatağan İlçe Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı “Böyle önemli hizmetler; eğitim, kültür ve sanatta gençliğe yönelik yapılacak yatırımları teşvik etmesi, onlara öncülük etmesi açısından çok önemli. Okulumuzun memleketimize, milletimize kıymetli hizmetler verecek evlatlar yetiştirmesini temenni ediyorum ve Aydem Enerji yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Saldanlı, “Yatırımlarımızla bilim ve feni rehber edinen, geleceğe iz bırakacak gençler yetiştirilmesini destekliyoruz”

Törende konuşan Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ise Aydem Enerji ailesinin ülkemize karşı taşıdığı sorumlulukları yüksek bir bilinçle yerine getirmeye kararlı olduğunun altını çizerek; “Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasını önemsiyor; çok yönlü düşünebilen, bilimsel çalışmalara yönelen, bilimi kendine rehber edinen, iz bırakacak gençler yetiştirilmesini destekliyoruz. Denizli’de, 2011 yılında eğitim ve öğretime kazandırdığımız, 640 öğrenci kapasiteli, 23 derslikli Aydem Fen Lisemizde, enerjisiyle ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Evlatlarımızın bilim, fen alanındaki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Şimdi de Muğla Yatağan’a kazandıracağımız Anadolu Lisesi için büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. İnanıyorum ki bu çatı altında en güncel bilgiye ulaşan, ulaşmakla kalmayıp onu geliştirip uygulayan, okullarının onlara sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanan başarılı gençler hayata atılacak ve geleceğimizi dönüştürecek” dedi.