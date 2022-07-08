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Ayağına ip dolanan Leylek kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ayağına ip dolanan ve uçamayan Leylek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

MUĞLA 08.07.2022, 10:31
Ayağına ip dolanan Leylek kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ayağına ip dolanan ve uçamayan Leylek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Menteşe Ortaköy Mahallesi Camii kubbesindeki yuvasında ayağına ip dolanan ve uçamayan Leyleği gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri Camii kubbesindeki leyleğin ayağındaki ipleri çözerek kurtarmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

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