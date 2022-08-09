Avrupa’ya geldikleri hayaliyle indiler, polise yakalandılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Avrupa’ya geldiklerini zannederek hurda kamyonetinden inen 24 kaçak göçmen sokaklara dağıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan göçmenler Yabancılar Şubesi’ne götürülürken, 2 kişi "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00 sıralarında üzeri branda ile kapalı bir kamyonetin şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kent güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi’nde 45 H 2807 plakalı kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin hızlıca koşarak uzaklaştığını tespit etti. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını tutarak, 3’ü kadın, 5’ü çocuk toplam 24 kişiyi yakaladı. Avrupa hayali kısa süren kaçak göçmenler, sağlık kontrolü ve kimlik tespiti yapılmasının ardından Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi. Kaçan kamyonet ise yaklaşık 100 metre ileride durduruldu. Kamyonetin İzmir’de hurda malzeme toplama ve taşıma işlerinde kullanıldığı belirlendi. Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. (23) ile ona yardım eden Filistin uyruklu Omar S.M. Yahya (26) "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

İlginç olaydan geriye kamyonetin branda ile örtülü kasasına 40 derece sıcakta balık istifi doldurulmuş 24 kişinin Avrupa’ya geldiklerini zannederek sokaklara dağılma anının görüntüleri kaldı.