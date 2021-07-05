Av sezonu başlıyor

2021-2022 Merkez Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Milas Avcılar, Atıcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, Ege Bölgesi’nde kara avcılığının 21 Ağustos 2021 tarihinde başlayacağını, 6 Mart 2022 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya; DKMP Genel Müdürlüğü’nden üç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsilen iki, Jandarma Genel Komutanlığı’nı temsilen bir, Orman Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir, orman ve biyoloji bölümlerini temsilen birer bilim adamı, doğa korumayla ilgili gönüllü 4 sivil toplum temsilcisi, coğrafi bölgelerden seçilen dokuz avcı üyenin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda 2021 - 2022 Av Dönemi için karar aldı.

Alınan kararlarla ilgili açıklama yapan Atıcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, “Kara avcılığı Ege Bölgesi’nde,21 Ağustos 2021 tarihinde birinci Grup Kuşlar olan bıldırcın ve üveyik, dördüncü Grup Kuşlar olan karga, leş kargası, alakarga ve saksağan, ikinci Grup Memeliler olan yaban domuzu ve çakal avı ile başlayıp, 6 Mart 2022 tarihinde üçüncü Grup Kuşlar olan sakar meke, ördek, çulluk, tahtalı, karatavuk ve botak avı ile sona erecek” dedi.