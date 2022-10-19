Av koruma çalışmaları devam ediyor

Kontrollerde 27 Ekip ve 78 personel ve Jandarma ekiplerinin desteğiyle bölge genelindeki avlaklarda av koruma kontrolü çalışmaları yapıldı.

Doğa Koruma Milli parklar tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.” Av koruma ve kontrolü çalışmalarında 1049 avcı kontrol edilmiş, yasa dışı avlanan 15 şahıs hakkında işlem yapılarak 33 bin 943 TL idari para ve 54 bin 600 TL tazminat olmak üzere toplam 88 bin 543 TL işlem uygulanmıştır. Bölge Müdürlüğümüz genelinde av koruma kontrolü çalışmaları tüm hızıyla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.