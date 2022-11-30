Atıkların sahibi faturadan tespit edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dere yatağına atılan atıklar, belediye ekiplerince temizlendi. Kutularda inceleme yapan belediye ekipleri, atıkların içinde buldukları fatura ile atıkların sahibini tespit etti.

Bodrum Belediyesi ekipleri artan yağışlar sonrası dere yataklarındaki kontrollerini sıklaştırdı. Belediyenin ilgili birimleri kendi sorumluluk alanlarında bulunan dere yataklarını kontrol ederken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez’de yaptıkları kontrollerde hem çevreye zarar veren hem de yağmur suyu hatlarını tıkayabilecek çoklukta, dere yatağına atılmış beyaz eşya atıkları tespit etti. Atıkları toplayan ekip, bölgede yaptığı incelemede atıklara ait fatura bularak ilgili kişi veya kişilere cezai işlem uygulanması için gerekli işlemlere başladı.

Ekipler, yarımada genelindeki dere yataklarında kontrol ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.