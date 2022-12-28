Atıklardan 9 milyon 791 bin Kwh enerji tasarrufu

Menteşe Belediyesi ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde 2022 yılında 9 milyon 791 bin 565,82 Kwh enerji tasarrufu sağlandı.

Geri dönüşüme yönelik örnek çalışmalar yürüttüklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent hedefliyoruz. Sıfır Atık projesi çerçevesinde yürüttüğümüz başarılı çalışmalarından dolayı tüm hizmet binalarımızın sıfır atık belgesini almaya hak kazandık” dedi.

“Enerji tasarrufu sağladık”

Geri dönüşümle önemli ölçüde enerji tasarrufu sağladıklarını kaydeden Başkan Gümüş, şunları söyledi; “2022 yılında ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan 1 milyon 935 bin 140 kg plastik, metal, cam ve kâğıt atık sayesinde 9 milyon 791 bin 565,82 Kwh enerji tasarrufu sağladık. 333 bin 895,56 kg sera gazı salımını azalttık. Ayrıca 5 bin 881,84 m3 depolama alanı, 7 bin 863,94 varil petrol ve 307,93 kg hammadde tasarrufu sağladık”

42 bin 712 ton evsel atık

Ayrıştırılabilir atıkların geri dönüşüme kazandırılması için sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında 42 bin 712 ton evsel atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ifade eden Başkan Gümüş, “2022 yılında 42 bin 712 ton evsel atık, 360 bin kg yeşil atık, 2 bin 412 ton karışık ambalaj, 5 bin 340 kg cam atık, bin 720 kg atık ilaç, Bin 057 kg tıbbi atık, Bin 785 kg bitkisel atık yağ, 19 bin 270 kg atık motor yağı, 882 kg atık pil, 870 kg elektronik atık ve 53 bin 730 kg ömrünü tamamlamış lastik atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı” dedi.

Başkan Gümüş, kentin farklı noktalarına ayrıştırma ünitelerinin konuşlandırdıklarını, geri dönüşümün konusunda halkın oldukça bilinçli olduğunu sözlerine ekledi.