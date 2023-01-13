Atıklar, Köyceğiz Gölü ile Dalyan kanallarında tehlike oluşturuyor

Muğla’da hafta başından bu yana yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Aşırı yağışlar nedeniyle dere ve arıklardan da çok aşırı şekilde atık maddesi Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanallarına geliyor. Dalyan Dalko Su Ürünleri Kooperatifi’de yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölüne gelen atıkları toplama çalışması başlattı.

Dalko Başkanı Arif Yalılı bölge olarak yağışları beklediklerini ancak bölgeye son yılların en yoğun yağışın gerçekleştiğini belirterek, “Günümüzde iklim değişikliği nedeniyle bir haftalık yağmurlar, 1 günde yağıyor, belli bölgelerde de sele dönüşüyor. Ortaca’da uzun yılların en yoğun yağışlarının yaşandığı bölgeler arasında. Metre kareye 100 kg’ın üzerinde yağış gerçekleşti. Yoğun yağışlar nedeniyle Namnam Çayı, Yuvarlakçay gibi Köyceğiz gölü ile Dalyan Kanalı’na akan çay ve arıklarda beraberinde bir sürü atık maddenin yanı sıra, geçtiğimiz süreçte yaşanan orman yangınlarından kanal orman envanterini de buraya taşıdı. Bu atıkların Dalyan Kanalı’na girmeden bertaraf edilmesi gerekiyor. Biz de Dalko Su Ürünleri Kooperatifi olarak her yıl olduğu gibi gönüllü olarak Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalı’nda temizlik çalışmasına başladık. Bu tarz çalışmaları geçmiş yıllarda olduğu gibi ne yazık ki yalnız başımıza yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Çalışmalarda çok sayıda atık maddeyi çıkardıklarını belirten Arif Yalılı, “Geçtiğimiz gün ekiplerimiz 20 metre uzunluğunda kökünden yıkılmış ve sular ile Köyceğiz Gölü’ne gelmiş çam ağacı çıkardılar. Dalyan Kanallarında çok sayıda tekne bulunuyor. Özellikle gece seyreden teknelerin bu büyüklükteki atıkları çarpması ölümle dahi sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir. Ayrıca bu tür atıkların Dalyan Kanalına girmesi ile çok sayıda teknenin de zarar görmesi mümkün” dedi.

Dalko Su Ürünleri Kooperatifi geçtiğimiz yıllarda, Köyceğiz gölü ile Dalyan Kanallarında belirli aralıklarla temizlik çalışması yapıyor ve bu çalışmalarda binlerce kilo atığın bertaraf olmasını sağlamıştı.