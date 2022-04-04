Atık getirene, Kent Kart yüklemesi

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle atık getiren öğrencilerin kent kartlarına yükleme yapılıyor. Uygulama ile geri dönüşüm, öğrencilerde görünür ve anlamlı bir hale getirilirken, seyahatlerine de katkı sağlanıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş uygulamanın öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesinde hayata geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Sıfır atık ve geri dönüşümün önemi her geçen gün artıyor. Bu konuda Menteşe Belediyesi olarak çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz ile bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokolle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi pazaryerindeki noktaya ambalaj atıkları (kağıt, plastik, metal, karışık ambalaj), bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atık getiren öğrencilerin kent kartlarına getirdikleri atıklara göre belirli miktarda yükleme yapılıyor. Proje geri dönüştürülebilir atıkların niteliklerini kaybetmeden yerinde ayrıştırılması ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesi üzerine tasarlandı. Farklı atıkların toplanacağı uygulamada sürekli tüketime dayalı bir hayat biçiminin alışkanlık haline geldiği çağımızda özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunmayı hedefledik”