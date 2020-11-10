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Atatürk, Fethiye’de törenle anıldı

FETHİYE'DE 10 KASIM ATATÜRK' ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

MUĞLA 10.11.2020, 10:17
Atatürk, Fethiye’de törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılı dönümünde Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı kapsamında, Beşkaza Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Programa, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Per. Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, siyasi parti başkanları, STK ve Oda başkanları, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende anıta sırasıyla Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, siyasi partiler ve STK ile Oda başkanları çelenkleri sunuldu. Ardından saat 09.05’te, çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu.

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