Asma yaprağı topladığı sırada yere düşen kadın ağır yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde asma yaprağı topladığı sırada yüksekten düştüğü iddia edilen Esenbil Özcan (55) ağır şekilde yaralandı.

Olay, Menteşe İlçesi Yörükoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 55 yaşlarındaki Esenbil Özcan akrabasının çardağında asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan Esenbil Özcan’ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.