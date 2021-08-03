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Aşırı sıcak nedeniyle Datça’da trafo patladı

Muğla’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Datça’da elektrik firmasına ait trafo patladı. Patlama ile birlikte yanmaya başlayan trafo itfaiye ekipelri tarafından söndürüldü.

MUĞLA 03.08.2021, 16:39
Aşırı sıcak nedeniyle Datça’da trafo patladı

Muğla’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Datça’da elektrik firmasına ait trafo patladı. Patlama ile birlikte yanmaya başlayan trafo itfaiye ekipelri tarafından söndürüldü.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte elektrik kullanımın da çok arttığını belirterek patlamanın da bundan kaynaklandığını belirttiler. Patlama dolayısıyla ilçenin bazı kesimlerinde elektrikler kesildi. Bölgeye enerji verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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