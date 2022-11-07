Arsa mahallesi Agro turizm merkezi oluyor

Muğla’nın Seydikemer İlçesi Arsa Mahallesinde 6’ncı Bağbozumu Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikte en iyi üzüm ve elma üreticisi seçildi. Şenlikte geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı da gelen konuklara gösterildi.

Şenliğe Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yargıtay 7’inci Ceza Dairesi Üyesi Başsavcı Fehmi Tosun, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

“Turistleri hasat ile buluşturmak zorundayız”

Kooperatifin önemine değinen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “Dünyada ve ülkemizde Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi derke, yükselen üretim girdilerinde sizleri daha güçlü kılmak için hep birlikte bir çatı altında toplanırsak, üretim girdi maliyetlerini de aşağıya düşürmüş oluruz. Ürünümüzün pazarlamasını çok dana iyi koşullarda yapmış oluruz. Arsa köyündeki bu hasatta Fethiye’de kalan Seydikemer’e gelen turistleri burası ile mutlaka buluşturmak zorundayız. Gerek elma hasadında, gerekse üzüm hasadında, bölgedeki antik kentlerle birçok yerde YİKOB aracılığı ile kazı yapıyoruz. Bu hem ürününüzün daha iyi fiyatlarla satışı demek, hem de bölgenin alternatif turizm alanı. Bu anlamda biz Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Sayın valimizin talimatları ile agro turizm, tarım turizmi, sağlık turizmi diye alanlarımızı çeşitlendiriyoruz. Bu konuda bütün STK’larımız ile üreticilerimiz ile herkes ile ortak çalışmaya ve üreticilerimizi de katkı vermeye davet ediyoruz” dedi.

SU kaynaklarının arttırılması için destek veriyoruz”

Seydikemer ve Fethiye’nin bir tarım ve turizm destinasyonu olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Seydikemer deyince, Fethiye ile birlikte bir tarım ve turizm destinasyonu, Aynı zamanda doğanın ve kültürün bir arada olduğu kıymetli bir hazine olarak bakıyoruz bu bölgeye. Üzümün, elmanın başkenti, tarımsal üretimin başkenti. Tabi meyvecilik gündeme gelince suyun da önemi çok. Arkadaşlarımız Kaymakamlık, belediye DSİ Bölge Müdürlüğü ile birlikte buranın su ihtiyacını en kısa zamanda azami bir şekilde arttıracak çalışmaları imza atmakta. Biz de Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı olarak maddi ve manevi desteğimizi veriyoruz” dedi.

Üzüm hasadı

Seydikemer Arsa Mahallesi 6’ncı Bağbozumu şenliğinde en iyi üzüm dalında Emre Uçar birinci olurken, Elma dalında ise Halil Ünal birinci oldu. Geleneksel yöntemlerle pekmez yapımını anlatan kadın üretici Safiye Uçar protokolle birlikte pekmez kaynattı. Program üzüm bağlarında protokolün üreticilerle birlikte hasat yapması ile son buldu.