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Arızalanan motoryat sürüklendi, 2 kişi kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen motoryattaki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 03.10.2021, 19:28
Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde sürüklenen motoryattaki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaada açıklarındaki arızalanan bir motoryat, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yardım istenmesi üzerine Bodrum Limanı’ndaki KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi. İçerisinde 2 kişinin olduğu tekne, KIYEM-6 botuna yedeklenerek emniyetli bir şekilde limana getirildi.