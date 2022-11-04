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Arıza yaparak sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde açık denizde motor arızası yaparak sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma botu kurtardı.
MUĞLA 04.11.2022, 09:52
Muğla’nın Bodrum ilçesinde açık denizde motor arızası yaparak sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma botu kurtardı.
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin yardım çağrısı üzerine bölgedeki KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu yardım talep edilen bölgeye hareket etti.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü kurtarma botuna yedeklenen 9 metre boyundaki tekne Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.