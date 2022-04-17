Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum”
Arıza yapan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı
Marmaris Selimiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
MUĞLA 17.04.2022, 13:22
Marmaris Selimiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Selimiye açıklarında motor arızası yapan ve içinde iki kişi bulunan teknenin yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-2 can kurtarma botu sevk edildi. Kurtarma botuna yedeklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.