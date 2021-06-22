banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kuveyt parlamentosunda kavga
Kuveyt parlamentosunda kavga
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!

Arıza yapan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde arıza yaparak sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 22.06.2021, 21:03
Arıza yapan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde arıza yaparak sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, motoru arızalanan bir teknenin Çalış Plajı açılarında sürüklendiği ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Bir süre sonra bölgeye ulaşan ekipler 4,5 metrelik teknedeki 2 kişiyi kurtararak Fethiye Limanı’na götürüldü.
banner486
Yorumlar (0)
24°
açık
banner493