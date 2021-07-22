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Arıza yapan teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi.

MUĞLA 22.07.2021, 15:35
Arıza yapan teknede mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 12 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Tekne ekipler tarafından limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, motoru arızalanan bir teknenin Turunç Pınarı açıklarında sürüklenen ve içinde 12 kişinin bulunduğu teknedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sürüklenen tekneyi yedekleyerek tekne marinaya marinaya güvenli bir şekilde çekildi.
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