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Arıza yapan 12 metrelik tekne kurtarıldı

Bodrum Akvaryum Koyu’nda arıza yapan 12 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 19.08.2022, 19:47
Arıza yapan 12 metrelik tekne kurtarıldı

Bodrum Akvaryum Koyu’nda arıza yapan 12 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akvaryum koyunda motor arızası yapan ve içerisinde 5 kişi bulunduğu tekne arıza yaptı. Teknedekiler tarafından yapılan yardım çağrısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. KIYEM kurtarma botu tarafından 12 metrelik tekne yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

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