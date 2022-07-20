‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi Büyükşehir’e ödül getirdi

‘Yeşil Şehirler Fikir ve Proje’ yarışmasına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve atık yönetimi kategorisinde ‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi ile ödüle layık görüldü.

Muğla için sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi ve tarımsal üretime katkı sağlanması için üretilen ‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi çerçevesinde Dalaman ilçesinde arıtma su kullanılarak oluşturulacak tropik serada tropikal ürünler yetiştirilecek. Dalaman Atık Su Arıtma Tesisine yakın bir bölgede kurulacak serada arıtma tesisinden uygun koşullarda elde edilecek su ile kısıtlı su kaynaklarının ekonomik kullanılmasına ve bölgenin iklimine uygun tropikal bitki üretimi ile alternatif tarım ürünü üretimine katkı sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde tatlı suyun yaklaşık yüzde 70’i tarımda kullanılmakta ve iklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarının yetersizliği ele alındığında bu alanda kullanılacak sulama için alternatif kaynak arayışı önem kazanmaktadır. İklim değişikliği sebebiyle sıcaklık değerlerinde ve iklim kuşaklarında değişimler gözlemlenmekte olduğundan tarım ürünleri açısından alternatif ürün üretimi arayışlarına sebep olmaktadır. Tropikal iklim kuşağına geçmekte olan bölgemizde, sulama için alternatif kaynakların oluşturulması, tarım ürünlerin üretilmesi, bölge çiftçilerinin bu ürünlerin yetiştirilmesi hususunda farkındalığının olması ve mali değeri yüksek tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırılması önemlidir. Çevreye duyarlı projelerimiz ile şehrimize değer katmaya devam edeceğiz” denildi.