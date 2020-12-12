Arazide samanlar alev alev yandı

Muğla’nın Milas ilçesi Bafa mahallesinde bir arazide istifli halde bulunan saman balyaları ateş aldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Arazideki samanların yanması sonucu büyük oranda maddi zarar oluştuğu öğrenildi.