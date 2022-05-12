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Aras, “Bodrum yabancı turistte 2019’u aşacak”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl hava ve deniz yoluyla gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 2019’u aşacağını belirterek, 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

MUĞLA 12.05.2022, 13:22
Aras, “Bodrum yabancı turistte 2019’u aşacak”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl hava ve deniz yoluyla gelecek yabancı ziyaretçi sayısının 2019’u aşacağını belirterek, 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, kentin bu yıl turizmdeki hedeflerinden ve yatırımlardan bahsetti. Pandemi nedeniyle Bodrum’a gelen turist sayısında tüm dünyada olduğu gibi 2020-2021 ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Aras, bu yıl salgının bitme noktasına gelmesi sayesinde toparlanmaya başladıklarını söyledi.

Aras, 2022’ye çok güzel başlangıç yaptıklarını, yılın ilk 4 ayında 2019’un aynı dönemine göre gelen turist sayısının hemen hemen aynı olduğunu anlattı. Sezon henüz başlamamasına rağmen önceki gün ilçeye 24 saatte hava yoluyla 15 bin yabancı geldiğini aktaran Aras, bu rakamın kendilerini son derece mutlu ettiğini bildirdi.

“Sadece kruvaziyerle 206 bin turist rezervasyon yaptırdı”

Başkan Aras, son 2 yıldır gelmeyen cruise gemilerinde sayının bu yıl 150’ye ulaşacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu gemilerin 206 bin turist getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yunan adalarından feribot seferlerimiz de başladı. Direkt uçuşlar artıyor ve hava yoluna ciddi talep var. Oradan da 350 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Yani deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı 2019’u geçecek. O yıl toplam 1,3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz."

Aras, Bodrum’un benzer destinasyonlardan farkını bir kez daha ortaya koyacağını kaydederek, "Birçok turizm bölgesi 2019 rakamlarını 2023’te yakalamayı hedeflerken biz bir yıl erkenden geçeceğimizi düşünüyoruz. Bodrum’u Akdeniz’in lider turizm destinasyonu yapacağız" dedi.

Almanya, İsrail ve İngiltere’den rezervasyonlarda önemli artış

Bodrum Belediye Başkanı Aras, geçen yıl kentte ağırlanan 530 bin yabancı yarıya yakının Ukraynalı ve Rus olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bu ülkelerde yaşanacak kayıplara karşılık başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden ciddi ilgi artışı var. Özellikle İngiltere, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya ve Körfez ülkelerinden ön veriler çerçevesinde çok ciddi artışlar bekliyoruz. Yani geçen yılki ana pazarlarımızda yaşanacak kayıpları çok rahat kapatabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim.”

Ahmet Aras, şu anda Bodrum’a 35 ülkeden direkt uçuş bulunduğunu kaydederek, uçuşlara çok ciddi bir talep bulunduğunu, yaz sonuna kadar Arnavutluk, Kuveyt, Katar, Dubai ve Rusya’dan yeni direkt uçuşların başlayacağını anlattı.

Aras, kentte turizmi 12 aya yaymak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi; doğa, kış ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan çalışmalara değindi.

“Yabancı yatırımcıların gayrimenkul ve turizme ilgisi yüksek"

Ahmet Aras, seçildikleri tarihten bu yana 3 yılda altyapıya 1,1 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, bu konudaki sorunları çözme noktasında kararlı olduklarını bildirdi.

Özel yatırımların da hızla ilerlediğini, dünyaca ünlü bir zincir otel markasının yakın zamanda Bodrum’a gireceğini dile getiren Aras, şu ifadeleri kullandı:

“Kısa süre önce Fransa’da MIPIM fuarına katıldım. Orada standımız olmamasına rağmen Bodrum’a ilgi çok yüksekti. Avrupa’dan ve dünyadan büyük yatırımcılar katıldı. Hepsi bize Bodrum’da şu anda gayrimenkul konusunda neler yapılabileceğini sordu. Kentimize yönelik yatırımcıların ilgisi en çok gayrimenkul, turizm ve marina alanlarındaydı. Bu kadar yüksek ilginin sebebi nedir? Bodrum dünyada şu anda yatırımın geri dönüşü açısından en önemli destinasyonlardan. Ancak biz onlara Bodrum’da çevreye saygılı yatırımlar istediğimizi söyledik. ’Buraya sadece rant amacıyla gelmeyin’ dedik. Çünkü Bodrum tarihiyle, doğasıyla, sakinleriyle dünya mirası bir yer."

“Bodrum’da imara aykırı yapılaşmaya müsamaha yok”

İmarla ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Aras, bu konudaki olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Göreve geldiklerinden bu yana yeni bir imar planı yapmadıklarının altını çizen Aras, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce imara açılmış ancak talep görmeyen yerler Kovid-19 ve artan cazibeyle ilgi görmeye başladı. Bu nedenle yapılaşma arttı. Yeni imar planı yapmadık. Şu anda Bodrum’un sadece yüzde 15’i imara açık. İmara aykırı yapılaşmaya kesinlikle izin vermiyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürekli koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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