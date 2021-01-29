Aralık ayında Muğla’nın ihracatı arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Aralık ayı Muğla genel ticaret sistemine göre ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 47,2 arttı, ithalat yüzde 11,9 azaldı.

İhracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,2 artarak 68 milyon 825 bin dolar, ithalat ise yüzde 11,9 azalarak 31 milyon 915 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 26’ncı il oldu.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör tarım, ormancılık ve balıkçılık oldu. Bu sektörlerin payı yüzde 53,71 (36 milyon 962 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sektörünün payı yüzde 37,93 (26 milyon 103 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 8,36 (5 milyon 757 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,03 (31 milyon 604 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,94 (301 bin dolar) ve bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,02 (7 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Japonya oldu

Muğla’dan, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Japonya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 10 milyon 159 bin dolar olarak gerçekleşti. Japonya’yı sırasıyla 9 milyon 640 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 5 milyon 773 bin dolar ile Yunanistan izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

Muğla’ya, 2020 yılı Aralık ayında en fazla ithalat Fas’tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 10 milyon 580 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 3 milyon 339 bin dolar ile Norveç ve 2 milyon 871 bin dolar ile Umman izledi.