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Araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı
DALAMAN İLÇESİNDE HAVALİMANI YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARARAK 112 AMBULANS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ.
MUĞLA 14.09.2020, 19:28
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Dalaman ilçesinde Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan kadını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi Kenan Evren Bulvarı üzerinde havalimanına yolcu taşıyan midibüs ile 34 BCM 811 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine trafik, 112 ambulansı ve Büyükşehir Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Midibüsün otomobili yandan çarpması sonrası araç içinde sıkışan bir kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
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