Muğla’nın Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesinde uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Şerefler Mahallesi Güzpınar mevkiinde seyir halinde olan 35 PK 518 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Aracın ön tarafından oturan kadın yolcu araç içinde sıkıştı.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans ekipleri, jandarma ve Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ön koltukta oturan ve sıkışan kadını bulunduğu yerden kesici vasıtası ile kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.