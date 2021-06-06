Araçta başladı ormana sıçradı

Muğla’nın Milas ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçta başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’a bağlı Karacahisar Mahallesi Hacıgiden Mevkii’nde park halinde bulunan 48 AES 198 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 500 metrekare alan ormanlık alanda yanarak zarar gördü.