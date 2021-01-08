Arabanın hoparlör kabinine kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde arabanın hoparlör kabinine kafası sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Oluklu mevkiinde bir arabanın bagaj kısmındaki köpeğin kafası hoparlör kabinine sıkıştı. Köpeğin kafası sahibinin uğraşmasına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma ile köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.