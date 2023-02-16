Antik tabancayı satmak isterken yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çok sayıda uzun namlulu ve antik değeri olduğu düşünülen tabancayı satmak isteyen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Dalaman İlçesi kırsal Şerefler Mahallesinde oturan O.G. ve Altıntaş Mahallesinde ikamet eden A.G. isimli şahısların evlerinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancaları satma arayışı içinde oldukları bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin vlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; iki tabanca ve tabancalara ait şarjörler, antik döneme ait tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız havalı tüfek, tabanca üst kapağı, kabze, namlu ve parçaları, silah üstü dürbün, 68 adet tabanca fişeği, 25 adet tabanca fişeği, 14 adet boş kovan, 26 adet av tüfeği fişeği, bir miktar skunk, kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.