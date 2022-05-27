banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Antalya’da kaybolan iki arkadaş Fethiye’de bulundu

Antalya’da kaybolan ve kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaş polis ekiplerince Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulundu.

MUĞLA 27.05.2022, 12:38
Antalya’da kaybolan iki arkadaş Fethiye’de bulundu

Antalya’da kaybolan ve kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaş polis ekiplerince Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulundu.

Antalya’dan 20 Mayıs’ta kaybolduğu iddiasıyla ailelerinin kayıp başvurunda bulunduğu iki arkadaşın bulunması için çevre illerde de çalışma başlatıldı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince S.S.D. (18) ile Ş.K.D’nin (17) ilçedeki bir iş yerinde bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerince bulunan arkadaşlar, işlemleri için emniyete götürüldü. İki arkadaş, emniyetteki ifadelerinde ailelerinin kendilerine kötü davrandığını öne sürdü.

Ailesinin aradığı çocuklardan Ş.K.D. çocuk evine gönderilirken, diğeri ise serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık