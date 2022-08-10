Anne köpek yavrularını terk etmedi

Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu Yerkesik Mahallesindeki dere içinden köpek sesleri geldiği bildirildi.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri olay yerine giderek dere içinde bir köpek ve 5 yavrusunun sıkıştığını tespit etti. Zamanında müdahalede bulunan belediye ekipleri anne köpek ile 5 yavrusunu kısa sürede sıkıştıkları dere içinden kurtardı. İlk müdahaleye olay yerinde yapan belediye ekipleri, yavru köpeklerin gerekli bakımlarını ve beslenmelerini sağladıktan sonra anne köpeği ile 5 yavrusunu Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim etti.

İhbarı yapan Hüseyin Koçar, “Derenin içinden köpek sesleri duydum. Çıkardıkları seslerinden yavru olduklarını anladım. Dere içine giremediğim için Menteşe Belediyesi’ni aradım. Sağ olsunlar Menteşe Belediyemizin ekipleri hemen geldi anne köpek ile yavrularını sağ salim kurtardı. Eğer bugün o yavrular oradan kurtarılmasalardı ilk yağmurlarda boğulabilirlerdi” diye konuştu.