Anız yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde temizlik ateşi yapılırken çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Cihanbeyendi mevkiinde anız yangını çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yapılan incelemede yangın sebebinin temizlik ateşi olduğu tespit edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.