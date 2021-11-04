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Anıtkabir’i ilk kez gördüler

Marmaris Belediyesi, Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde Anıtkabir’i hiç görmemiş kadınları Anıtkabir’e götürdü. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan kadınlar mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

MUĞLA 04.11.2021, 14:52
Anıtkabir’i ilk kez gördüler

Marmaris Belediyesi, Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde Anıtkabir’i hiç görmemiş kadınları Anıtkabir’e götürdü. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan kadınlar mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

Marmaris Belediyesi, 10 Kasım’da ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Belediye, Anıtkabir’i görmeyen Marmarisli kadınları Ankara’ya götürdü. Merkezden ve merkeze uzak mahallelerden yaklaşık 100 kadın iki otobüsle Ankara’ya gitti. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk’ün yolcu ettiği kadınlara Marmaris Belediyesi görevlileri de eşlik etti.

Sabaha karşı Ankara’ya ulaşan kadınları burada Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay karşıladı. Marmarisli kadınlarla beraber aslanlı yolda yürüyen Oktay, üzerinde ‘Marmaris Belediyesi’ yazan çelengi Atatürk’ün mozolesine koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Başkan Oktay deftere şunları yazdı; “Türkiye Cumhuriyeti’nin Aziz Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için var gücüyle çalışan bir Türk genci ve sizden aldığı güçle şehrine hizmet eden bir belediye başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın sevinç ve gururu içindeyim. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe hiç durmadan yürüyen bizlerin, sonsuza kadar ışığı olacaksınız. Cumhuriyetimizin kalesi Marmaris’te, aldığımız her nefeste bağımsızlığımızı korumaya, devrimlerinin yılmaz savunucusu olmaya ve cumhuriyeti ilelebet yaşatmaya söz veriyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Sonsuz minnet, sevgi ve saygılarımızla”

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını da ziyaret etti.

Anıtkabir’i ilk kez gören kadınlar mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadı. Kendi imkanlarıyla Ankara’ya gelmelerinin çok zor olduğunu ifade eden kadınlar, “Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada Atamızı bir kez daha şükranla andık. Mutlaka ama mutlaka herkesin gelip bu duyguyu yaşaması gerekir” dediler.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, İlk Meclis Binası, gezildikten sonra Marmaris’e geri dönüldü.

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