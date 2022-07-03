Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde dün başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye finalleri müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu, Muğla Valiliği, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Federasyonu ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası Köyceğiz Gölü’nde gerçekleştirildi.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde yapılan yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 23 takım yarıştı. Müsabakalar sonunda genel kategoride Erkeklerde Muğla (A) birinci, Muğla (C) ikinci, Rize üçüncü Kızlarda İstanbul (A) birinci, Muğla (B) ikinci, Muğla (A) üçüncü, Karmada Muğla (A) birinci, Muğla (B) ikinci, Sinop (A) üçüncü oldu.

Ankara, İstanbul, Bingöl, Muğla, Rize, Sinop, Diyarbakır ve Tunceli’den 250 sporcunun mücadele ettiği yarışma sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Dereceye girenlere ödüllerini Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Başkanı Mehmet Kaleli takdim etti.