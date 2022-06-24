Amiral Turgut Reis doğduğu topraklarda anıldı

Turgutreis doğumlu Kaptan-ı Derya Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 457’nci yıl dönümünde Turgutreis Karabağ Mahallesinde düzenlenen tören ve aynı günün akşamı Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikler ile anıldı.

Amiral Turgut Reis’in doğduğu Karabağ Mahallesi’nde bulunan heykeli önünde gerçekleşen anma törenine törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Sahil Güvenlik Kıdemli Başcavuş Murat Sarıaslan, İzmir Senfoni Orkestrası emekli sanatçı ve Turgutreis’in torunu Numan Pekdemir, siyasi parti başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni Karabağ Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Numan Pekdemir, Amiral Turgut Reis’in hayatından ve başarılarından bahsederek başladığı konuşmasında, Turgut Reis’in gelecek nesillere anlatılmasının önemine vurgu yaptı. Babasının yıllar önce Amiral Turgut Reis için yazdığı bir şiiri okudu.

Daha sonra söz alan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden denizcilerin piri Turgut Reis’i, doğduğu topraklarda anıyor olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Türk denizcilik tarihinde adı ilk akla gelenlerden olan Amiral Turgut Reis, sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı denizcilerinin başında gelmektedir. Deniz savaşlarında gösterdiği üstün stratejik düşünce ve uygulamaları ile faziletli, mücadeleci, korkusuz ve iyiliksever bir insan olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bugün Turgut Reis’in doğduğu yer Karabağ’da denizcimizi anıyor olmak mutluluk verici. Bodrum gibi denizle iç içe olan bir kentte denizcilikte kendini cesaretiyle, dürüstlüğüyle, yeteneğiyle ispatlamış kişilikleri, Bodrum Belediyesi olarak daima hatırlayacak ve hatırlatacağız" dedi.

Tören Amiral Turgut Reis heykeline çelenk sunma töreni ile lokma dağıtımıyla sona erdi. Aynı günün akşamı Herodot Kültür Merkezi’nde anma töreni devam etti.

Bodrum Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan Amiral Turgutreis’i Anma programı çerçevesinde düzenlenen söyleşi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Amiral Turgut Reis’i Anma Söyleşisinde; Deniz Müzesi Projesi, Turgut Reis Akdeniz Denizcilik Tarihi Arşivi, Bodrum-Tunus Cebre Adası Houmt Souk kardeş şehir ilişkisi, Turgut Reis’in Tunus’taki akrabaları, Turgut Reis Denizcilik Tarihi Sempozyumları, Deniz dünya mirası, Deniz kültürü, İklim değişikliği ve bu değişikliklere uyum sağlama, Ege ve Bodrum Deniz kültürü, Çevre ve Deniz konusunda bilgilendirmeler ile Türk denizcilik tarihi ve Turgut Reis’in denizcilik tarihindeki yeri konuşuldu.