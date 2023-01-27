Alzheimer hastası ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde aynı evde kaldıkları ablasını tuz ruhu içirerek öldüren şüpheli Uğur Ö. Polisin soruşturması sonrası yakalanarak savcılığa sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Menteşe’ye bağlı Orta Mahalle Mantarlar Sokak’ta meydana geldi. 60 yaşındaki Uğur Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Ö’nün öldüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Ö’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Ö’nün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Uğur Ö’nün poliste alınan ifadesinde, ablasına bakmakta zorlandığı için tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.