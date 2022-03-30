Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalar hızlandı

Bodrum Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışmalarını hızlandırdı.

İlçe genelinde Bodrum Belediyesi ve farklı kurumlar tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları devam ederken, çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda, belediye ekiplerince üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşan turizm sezonu öncesi yollardaki çalışmaların hız kazandığını belirterek, “Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde ekiplerimiz hızlıca üstyapı çalışmalarına geçiyor. Bodrum genelinde önemle gerekli olan altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İlgili kurumlarla devamlı görüşerek, çalışmaların oluşturduğu mağduriyeti en azda tutmak istiyoruz. Daha yaşanabilir bir Bodrum’un geleceği için yapılan bu çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda ekiplerimiz, yaklaşan turizm sezonunu da göz önüne alarak çalışmalarını hızlandırdı.” dedi.

Bu çerçevede çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki çalışmalarına belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

Bitez Atatürk Bulvarı’nda ADM Elektrik Dağıtım AŞ’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bisiklet yolu ve kaldırım çalışmalarının ardından bölgede finisherle gerçekleşen asfalt serimi de tamamlandı. Atatürk Bulvarı’nda yapılan çalışmalarda 4 bin 356 metre bordür kullanılırken bin 265 metre bisiklet yolu ve 3 bin 54 metrekare kilit parke yaya yolu oluşturuldu. Bulvardaki çalışmalar, yol çizgi ve peyzaj düzenlemelerinin ardından tamamlanacak.

Bitez Müderriz Caddesi’nde tamamlanan altyapı çalışmasının ardından da caddede asfalt çalışması gerçekleşti. Yalıkavak Mahallesi Tahsildar İbrahim Efendi Caddesi, İskele Caddesi ve Gür Sokak’ta, su taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan çalışmalarda da sona gelindi. Asfalt çalışmasının tamamlandığı bölgede, üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, farklı kurumlarca yapılan kazı çalışmaları ya da patlayan su isale hattı nedeniyle yollarda oluşan bozukluklara belirlenen plan doğrultusunda yama ve asfalt düzeltme işlemlerini sürdürüyor.

Fen işleri ekipleri yollardaki çalışmalarının dışında, Bodrum genelindeki bordür döşeme, kaldırım ve yol düzenlemeleri ile eğitim kurumları bahçesi ve çevresinde de çalışmalarını sürdürüyor.