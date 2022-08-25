Altyapı arızaları için yer radarı sistemi kullanılıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yapılan altyapı arızalarında daha hızlı çözüme ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü yapılan işlerin kontrolü ve arızaların tespit süresini kısaltarak yer radarı CBS kullanıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yapılan altyapı arızalarında daha hızlı çözüme ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü yapılan işlerin kontrolü ve arızaların tespit süresini kısaltarak yer radarı CBS kullanıyor.
Yer radarı sayesinde il genelinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında mevcutta bulunan altyapı tesislerinin (Telefon, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, yağmur suyu) hatlarının konumu, derinliği ve çapı tespit ediliyor, çalışma hızı arttırılarak iş esnasında oluşabilecek hasar riski en aza indiriliyor. Mevcutta var olan içme suyu hatlarının konum ve kotları da yine radarla tespit edilerek CBS sistemine entegrasyonu sağlanarak sağlıklı veri elde ediliyor.
Yer radarı sayesinde yeni imalatı yapılan hatların kontrolünün yanı sıra herhangi bir arıza durumunda arızanın yeri direkt tespit edilerek onarım için önemli bir zaman kazanılmış oluyor.
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|4
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|4
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|1
|3
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|2
|3
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|2
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|10. Adanaspor
|2
|2
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|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
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|2
|1
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|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
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|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
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|5
|8. Brentford
|3
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|4
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|3
|4
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|3
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|4
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|3
|3
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|3
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|3
|3
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|2
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|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
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|6
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|4
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|2
|3
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|1
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|2
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|2
|1
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|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0