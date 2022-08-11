Altın Şarkılar konseri 16 Ağustos’ta başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Altın Şarkılar konseri 16 Ağustos tarihinde başlıyor. Menteşe ve Bodrum ilçelerinde düzenlenecek olan konserlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve 4 zurna sanatçısı sahne alacak.

2 gün sürecek olan Altın Şarkılar Konserinin ilki 16 Ağustos’ta Menteşe ilçesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, ikincisi ise Bodrum ilçesi Bodrum Limanı’nda yapılacak. Saat 21.00’da başlayacak olan konserlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrasının şefliğini Erol İnal yapacak.