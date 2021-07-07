Altı yaşında öğrendiği örgü işi, geçim kaynağı oldu

Annesi sayesinde 6 yaşında iplerle tanışan Nermin Işık, geçim kaynağı haline gelen ve ortaya çıkarttığı ürünlerle kendine hayran bırakıyor.

Ankara’dan Marmaris’e örgü eğitimi vermek için gelen ve Marmaris’i çok severek yerleşen 51 yaşındaki Nermin Işık, süs eşyasından çantaya, şapkadan ayakkabıya kadar birçok ürünü el emeği ile üretiyor. Terzi ve örgü işlerine meraklı annesi sayesinde 6 yaşında iplerin kullanımını öğrenen Işık, yeteneği sayesinde hem kendi geçimini sağlıyor hem de Marmarisli kadınlara eğitmenlik yapıyor. Işık’ın yaptığı ürünlerden en çok dikkati ise örgü ayakkabılar çekiyor. Sipariş üzerine örgüden ayakkabı üreten Işık, "Yaptığım ürünlerin içinde en zor olanı örgü ayakkabılar. Yaparken elime iğne ve tığ batıyor zorlanıyorum ancak ortaya çıkan ürünü görünce tüm acılarım geçiyor" dedi.

Uzun yıllar Ankara’da bir ip firmasında ve özel bir televizyon kanalında örgü üzerine bir programda çalışan Nermin Işık, "Ankaralıyım. 6 yıl önce de Marmaris’e örgü eğitimi üzerine bir davet alarak geldim. Marmaris’e ve buradaki insanlara hayran kaldım. Eşim işi dolayısı ile Ankara’da yaşamaya devam etti ben de burada küçük bir atölye kurdum. Hem eğitim verdim hem de ürettim. Ülkemizin ve dünyanın başına bela olan pandemi döneminde örgüye artan merak özellikle ev hanımlarında ticarete dönüştü. Marmaris’te ayda bir pazar düzenliyoruz ve ürettiklerimizi satmaya çalışıyoruz tabii sosyal medya üzerinden de satışlarımız oluyor" dedi.

"Hayatım iplerin içinde geçti"

Çocuk yaşlarından bu yana el işleri ile uğraştığını belirten Işık, "Annem terzilik yapıyordu ve örgü işlerine meraklıydı. Ben de 6 yaşımda bu işe merak saldım ve ilk adımı attım. İplerden çeşitlerine göre, çantalar, kıyafetler, patikler, şapkalar ve ayakkabılar örmeye başladım. Okulun ardından geçim kaynağım tamamen el emeğim göz nurum oldu. Hayatım iplerin, yünlerin içinde geçiyor. Yumakların birer eşyaya dönüşmesi, beni aşırı mutlu ediyor, hele ki yaptığım bir ürünü birinin üzerinde gördüğüm zaman çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Örme ayakkabı mantarı engelliyor"

Kışın özellikle ev ayakkabısı olarak görmeye alışkın olduğumuz örgü ayakkabıların yazlık modellerini üreten Işık, "Bu ayakkabıları özel pamuk iplerden yapıyorum. Tabanlarını hazır alıyorum onun dışında müşterinin istediği özel modeli 1 ya da 2 gün içinde bitiriyorum. Ama ellerim delik deşik oluyor, iğne batıyor tığ batıyor ama neticeyi görünce tüm acılarım geçiyor. Bu ayakkabılar hava aldığı için ayağı terletmiyor dolayısı ile hava alan ve terlemeyen ayaklarda mantar riski azalıyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların elinden her iş geldiğini ekmeklerini iplerden çıkarabileceklerini belirten Işık, "Yeter ki kafalarına koysunlar. Biz kadınların başaramayacağı hiç bir şey yok" diye konuşarak kadınları örgü örmeye ve üretmeye davet etti.