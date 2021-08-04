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Alevler Kızkumuna yaklaştı

Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki orman yangınında yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

MUĞLA 04.08.2021, 12:49
Alevler Kızkumuna yaklaştı

Bir hafta önce başlayan Marmaris ilçesindeki orman yangınında yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Marmaris Orhaniye Mahallesi sınırlarında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üstünde yürüme keyfini yaşadığı Kızkumu alevlerin tehdidi ile karşı karşıya. Sabah saatlerinde Kızkumu eteklerine ulaşan alevler, Kızkumu’nun yeşili siyaha bürüyor.

Kızkumu eteklerindeki ormanlık alana helikopterler tarafından sürekli sorti yapılıyor. Sarp yamaçlardaki yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.
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