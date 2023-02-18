Alev savaşçıları yanan yüreklere su serpmek için yola çıktılar

Asrın en büyük doğal felaketi depremin yaralarını sarmak için tek vücut olan Türkiye, yardım için deprem bölgesine akın ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bu defa ormanlara değil yanan yüreklere su serpmek için deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve başta Hatay olmak üzere 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için mücadeleler devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından başta sağlık ekipleri olmak üzere gönüllülerin yanı sıra resmi kurumlardan da ekipler yardım için deprem bölgesine akın ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalara katılan Muğla Orman Bölge Müdürülüğü’ne bağlı ekiplerden 60 kişiden oluşan arazöz ve iş makinesi operatörü sabah saatlerinde depremin yaşandığı illere hareket etti.