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Akyarlar Kemer Mevkiine ek içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkiine ek içme suyu sağlıyor.

MUĞLA 08.08.2022, 13:56 08.08.2022, 14:16
Akyarlar Kemer Mevkiine ek içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkiine ek içme suyu sağlıyor.

Mahallede çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ek su kaynağı bularak içme suyu sağlayacak hattın yapımına başladı. Bayramdan sonra başlayan çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp bölgeye verilen içme suyunun en az 2,5 kat arttırılması planlanıyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında bölgede basınç düşmesinden kaynaklı su kesintileri yaşanabilirken MUSKİ tarafından vatandaşların hazırlıklı olmaları isteniyor.

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