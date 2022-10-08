Akyaka’da Ulalı muhtarla ile toplantı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula’nın Akyaka mahallesinde Ula ilçesindeki muhtarlar ile bir araya geldi.

Ula Belediyesi Akyaka Orman Kafe’de yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ula İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özkan Yaldır da katıldı.

Mahallelerin ihtiyaçları ve sorunlarına hep birlikte çözüm üretmek için bir araya gelindiğini ifade eden Vali Orhan Tavlı toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, “Mahallelerinizle ilgili taleplerinizi ve dileklerinizi ilk elden iletmenizi sağlayarak bu sayede vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İrfan Küçük ve Ula Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Sarıoğlu tarafından ihtiyaç duyan ailelere yapılan yardımlar ve arz odaklı sosyal hizmetler hakkında bilgi verildi.

Vali Orhan Tavlı, devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi ailelere daha hızlı ulaşması için muhtarların konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve ihtiyaç sahibi kişilerin ivedilikle bildirilmesini istedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler. Vali Orhan Tavlı muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.