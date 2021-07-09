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Akyaka Kalesi’nin ilk ünlü konuğu

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde İdyma Antik kentinin kazı çalışmaları kapsamında devam eden Akyaka Kalesini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ziyaret etti.

MUĞLA 09.07.2021, 11:46
Akyaka Kalesi’nin ilk ünlü konuğu
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Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde İdyma Antik kentinin kazı çalışmaları kapsamında devam eden Akyaka Kalesini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı’nın ziyaretinde kazı başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran eşlik etti.

Akyaka Kalesinde yaklaşık bir yıldır kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski yürütülen arkeolojik kazalar hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Baran’an detaylı bilgiler aldı.
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