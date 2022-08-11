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AKUT Marmaris’ten kurtarma operasyonu

10 Ağustos’ta Karia yürüyüş yolunda kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 11.08.2022, 15:06
AKUT Marmaris’ten kurtarma operasyonu

10 Ağustos’ta Karia yürüyüş yolunda kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.

AKUT Marmaris ekibi, gelen ihbar üzerine Karia Yolu’nda kayalık alanda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için gündüz saatlerinde kurtarma operasyonuna çıktı. Karia yolu üzerindeki kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibinin başarılı kurtarma çalışması ile 3 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarılan üç kişi getirildikleri güvenli bölgeden Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla nakli sağlandı.

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