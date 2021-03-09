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Akut Fethiye’ye 100 bin TL’lik ekipman desteği

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ve iştiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Ticaret Limited Şirketi (FGB), arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere piyasa değeri 100 bin TL olan ekipman alarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye Ekibi’ne teslim etti.

MUĞLA 09.03.2021, 20:37
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Akut Fethiye’ye 100 bin TL’lik ekipman desteği

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ve iştiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Ticaret Limited Şirketi (FGB), arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere piyasa değeri 100 bin TL olan ekipman alarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye Ekibi’ne teslim etti.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye’nin 1. Derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, “Deprem, sel, heyelan felaket anında vatandaşımızın yanında olan arama kurtarma çalışmalarında ön safta yer alan AKUT’ta ne kadar teşekkür etsek azdır. Bölgemizin deprem bölgesi olduğunu unutmadan hazırlıklı olmalıyız. Tüm felaketlerde yanımızda olan AKUT Fethiye Ekibi’ne destek olmak için, ihtiyaç duyulan ekipmanların temin edilmesini sağladık” diye konuştu.

AKUT Genel Merkezi’ne bağlı olarak 2008 yılında kurulduktan sonra Fethiye ve Seydikemer bölgesindeki başarılı kurtarma operasyonlarıyla bölge halkının yanında olan AKUT Fethiye Ekibi daha da güçlendi. FTSO ve FGB, sel, heyelan ve deprem gibi doğal afetlerde insanlığın yardımına koşan AKUT Fethiye Ekibi’nden gelen talep üzerine ekipman desteğinde bulundu. İçinde beton kesme makinası, jeneratör, tripodlu kurtarma vinçi, kırıcı ve delici matkap, ultrasonik ölçüm cihazı, akülü testere gibi arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 40 parçadan oluşan ve piyasa değeri 100 bin TL olan ekipman, AKUT Fethiye Ekibi’ne teslim edildi.

Pandemi koşulları nedeniyle FTSO hizmet binası önünde gerçekleşen törene FTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve FGB Müdürler Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Başkan Yardımcıları Mete Ay, Kemal Hıra, sayman Üye İbrahim Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Dim, Halil İbrahim Öztürk, Emre Başaran, Şevket Süreyya Gürol, ve Fatih Tufan, FGB Müdürler Kurulu üyeleri Mustafa Özkaya, Selamettin Yılmaz, FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu, Fethiye Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan, AKUT Fethiye Ekip Lideri Birol Coştu ile AKUT Fethiye Ekibi üyeleri katıldı.

Törende konuşan Osman Çıralı, Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan AKUT’un önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, “Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde en ön safta yer alan AKUT, gönüllülük esasıyla çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşu. AKUT Fethiye de bölgemizde çok etkin görev yapıyor. Bölgemizin dağ, vadi gibi uçurumlu coğrafyasında başarılı arama kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor. Son 1 yılda 19 arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştiren AKUT Fethiye’ye ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Osman Çıralı, afetlerde can kaybının olmaması için önceden tedbir alınmasının önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “FTSO ve FGB olarak tüm felaketlerde profesyonel kadrosuyla arama kurtarma çalışmalarında öncü rol oynayan AKUT Fethiye Ekibi’ne destek olmak için, bölgemizde ihtiyaç duyulan ekipmanların temin edilmesi için kaynak ayırdık. AKUT Fethiye Ekibi’nden gelen talep üzerine, bölgemizin felaket anında ihtiyacı duyulan ancak AKUT Fethiye’de olmayan; beton kesme makinası, jeneratör, tripodlu kurtarma vinci, kırıcı ve delici matkap, ultrasonik ölçüm cihazı, akülü testere gibi toplam 40 parçadan oluşan piyasa değeri 100 bin TL olan malzemeyi temin ettik. Bu ekipmanları bugün AKUT Fethiye Ekibine teslim ediyoruz. Bu teçhizatlar ve ekipmanlar Belediyemizin AKUT Fethiye için yaptığı özel binada, ihtiyaç olduğu anda kullanılabilir halde güvenle ve özenle saklanacak. İnşallah, bu arama kurtarma ekipmanlarını sadece eğitimlerde kullanılır, hiçbir zaman gerçek bir afette kullanılmak durumunda kalınmaz. Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla yanımızda olan AKUT Fethiye Ekip Lideri Birol Coştu nezdinde tüm ekibe bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum"

Ekipmanlar enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanacak

AKUT Fethiye Ekip Lideri Birol Coştu da FTSO ve FGB yönetimine ekipman ve teçhizat desteği için teşekkür ederek, toplumun ve arama kurtarma ekiplerinin doğal afetlere her an hazır olması gerektiğini söyledi. AKUT’un gönüllük esasına göre çalıştığını kaydeden Birol Coştu, “AKUT Fethiye olarak 22 kişilik operasyon ekibimiz var. Operasyonların yanında eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Özellikle enkaz arama kurtarma çalışmaları için ekipman eksiğimiz vardı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odamız ile daha önce yaptığımız görüşmelerde bu eksiklerimizi dile getirmiştik. Bu eksiklerimizin giderilmesine yönelik talebimize kulak veren ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak 40 kalemden oluşan ekipman ve teçhizatı temin ederek vermiş oldukları destekle AKUT Fethiye’nin daha etkin ve donanımlı hale gelmesine katkıda bulunan FTSO ve FGB yönetimlerine teşekkür ederiz. AKUT’a bağış yaparak daha çok hayatın kurtarılmasına destek oldunuz” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Fethiye Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan da AKUT Fethiye ekibinin eksiklerinin giderilmesi için farklı kurumlara çağrıda bulunduklarını bu çağrıya ilk cevabın Fethiye Ticaret Sanayi Odası ve FGB Şirketinden geldiğini belirterek, FTSO ve FGB yönetimlerine teşekkür etti.

Ardından, AKUT Fethiye Ekip Lideri Birol Çoştu, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve FGB Müdürler Kurulu Başkanı Osman Çıralı’ya katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.
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