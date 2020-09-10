AKOM’dan Muğla’da durum değerlendirmesi

Afet ve acil durumlarda vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm birimleriyle görev başında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AKOM’a bağlı tüm birimlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, afet ve acil durumlara hazırlık, planlama ve mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden veri bilgilerin işlendiği, müdahaleler, araç ve personel durumu, kış hazırlıklarının yanı sıra afet ve acil durum çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda istek ve öneriler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizin 1. derece deprem kuşağında olması, orman varlığımızın yüzde 68 oranında bulunması ve Rize’den sonra en fazla yağış alan il olmamız mevsimlere göre değişen nüfus hareketliliği, bazı doğal afetlere sebep olabilmektedir. Bunun için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, il genelinde diğer kurumlar ile gerekli önlemleri almak ve bu tür durumlarda en etkili ve doğru harekât tarzını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz”