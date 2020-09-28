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AK Partili Kandemir, “Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum”

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEŞKİLAT BAŞKANI ERKAN KANDEMİR, MİLAS’I ZİYARET ETTİ. GÜLLÜK’TE, PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELEN İLÇE BAŞKANLARIYLA, MİLLETVEKİLLERİYLE ÇALIŞMALARI HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

MUĞLA 28.09.2020, 14:34
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AK Partili Kandemir, “Başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Milas’ı ziyaret etti. Güllük’te, partililerle bir araya gelen ilçe başkanlarıyla, milletvekilleriyle çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milas’a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre öncesinde Güllük’te düzenlenen kahvaltıda partilileriyle bir araya geldi. Programa katılan ve tek tek söz alarak kendileri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran ilçe başkanlarının ardından Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Ak Parti Ege Bölge Koordinatörü Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti MKYK Üyesi İzmir Milletvekili Muğla Koordinatörü Mahmut Atilla Kaya, eski Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, eski Bingöl Milletvekili Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun söz aldı.

Katılımcılar teşekkür eden Teşkilat Başkanı Kandemir, “ilk günkü heyecanınızı bir gün olmadan kaybetmeden, stratejilerinizi belirleyerek, bütün yönetim kurullarınızı çalışmalara dahil edip, bıkmadan yorulmadan, başarılı bir süreç geçireceğinize inanıyorum. Burada güzel bir ekibimiz var. Buranın dengelerini bilen, yerel dengeleri iyi sağlayan ürettiğiniz siyaset dilinin bu partiye katkıları var. Bizi milletimize mahcup edecek bir tavır olmadığı müddetçe biz sizin arkanızdayız” dedi.

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